Weltweit kommt es zu Störungen von Computer-Systemen

Berlin: Eine weltweite IT-Störung sorgt derzeit für Chaos. Neben Airports in mehreren Ländern wurde auch der Betrieb am Berliner Flughafen wegen technischer Probleme vorübergehend eingestellt. Rund um den Globus melden Fluggesellschaften, Behörden, Banken und Medienunternehmen Probleme: Unter anderem in Spanien, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Indien, Australien, Neuseeland und den USA. Viele Microsoft-Nutzer konnten nicht mehr wie gewohnt auf ihre Programme zugreifen. Die Internetseite "DownDetector", die von Nutzern gemeldete Ausfälle verfolgt, verzeichnet immer mehr Probleme bei Diensten von Visa, Amazon sowie Facebook und Instagram. Nach Medienberichten hat ein Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma "Crowdstrike" Software von Microsoft gestört. Die Ursache ist laut Microsoft mittlerweile gefunden, berichtet der amerikanische Sender CNBC.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2024 11:45 Uhr