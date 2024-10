Weltnaturschutzunion listet Igel erstmals als bedrohte Art

Gland: Der Zahl der Igel geht in Westeuropa stark zurück. Deshalb hat die Weltnaturschutzunion mit Sitz in Gland in der Schweiz den Winterschläfer in ihrer Roten Liste der bedrohten Arten erstmals als "potenziell gefährdet" eingestuft. Das Problem sei der Mensch. Vor allem die Zerstörung ländlicher Lebensräume führe zu einem Rückgang des Igels. Das Tier müsse besser geschützt werden - vor einer Intensivierung der Landwirtschaft und vor mehr Straßen und Stadtentwicklung.

