Welt-Aids-Konferenz endet mit positiven Impulsen

München: Mit positiven Impulsen für einen besseren Schutz vor HIV geht in München die Welt-Aids-Konferenz zu Ende. Nach den Worten von Kongresspräsident Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar der TU München, wurden bei der fünftägigen Veranstaltung Daten vorgestellt, die zuversichtlich stimmen. HIV sei mittlerweile sehr gut behandelbar und es gebe große Fortschritte bei der Prävention. Gleichzeitig braucht es nach Spinners Worten mehr Engagement und verbindliche Finanzierungszusagen, um wie von den Vereinten Nationen angestrebt, HIV bis 2030 weitgehend zu besiegen und die Neuinfektionen um 90 Prozent zu reduzieren. Bei der Prävention könnte laut Spinner ein halbjährlich zu spritzendes Medikament den Durchbruch bringen, das sehr erfolgreich getestet worden sei. Die Frage sei nun, ob das Mittel rasch und kostengünstig besonders in stark von HIV betroffenen Regionen zur Verfügung gestellt werden könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 07:00 Uhr