Wellbrock scheidet bei Olympia über 800 Meter Freistil aus

Paris: Freistilschwimmer Florian Wellbrock hat das olympische Finale über 800 Meter verpasst. Der 26-Jährige schwamm nur die zwölftschnellste Zeit der Vorläufe. Im Turm-Synchronspringen kamen das deutsche Duo Timo Barthel und Jaden Eikermann auf Platz sieben. Gold ging an China, Silber an Großbritannien und Bronze an Kanada. Die deutschen Handballer gewannen auch ihr zweites Spiel. Das Team von Trainer Gislason besiegte Japan deutlich mit 37:26.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 13:00 Uhr