Weitspringerin Mihambo holt erstes EM-Gold für Deutschland

Rom: Bei der Leichtathletik-EM in Italien hat Weitspringerin Malaika Mihambo den ersten Titel für Deutschland gewonnen. Mihambo siegte mit der Weite von 7 Metern 22. Zuvor hatte Julian Weber Silber im Speerwerfen geholt. Bronze gewann die deutsche 4x400-Meter-Staffel der Männer. Der letzte Wettkampftag war damit zugleich der erfolgreichste für das deutsche Team. Ein Ergebnis vom Basketball: Im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft hat der FC Bayern am Abend mit 67:63 bei Alba Berlin gewonnen. In der Serie "Best-of-Five" führen die Münchner nun mit 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 23:00 Uhr