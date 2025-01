Weiteres Datenkabel in der Ostsee ist beschädigt

Riga: In der Ostsee ist wieder ein Datenkabel beschädigt worden. Betroffen ist diesmal ein Glasfaserkabel, das die lettische Hafenstadt Ventspils mit der schwedischen Insel Gotland verbindet. Es handelt sich um ein Kabel des staatlichen lettischen Rundfunk- und Fernsehzentrums. Bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Riga hieß es, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der Schaden an dem Kabel durch äußere Einwirkungen entstanden ist. Der Vorfall wird jetzt mit Beteiligung der NATO genauer untersucht. In den zurückliegenden Wochen hatten ähnliche Vorfälle in der Ostsee für Aufsehen gesorgt. Die sogenannte russische Schattenflotte wird verdächtigt, Unterseekabel gezielt mit ihren Ankern zu beschädigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 18:00 Uhr