Weitere Nachwuchs-Politiker verlassen die Grünen

Kiel: Bei den Grünen scheiden weitere Jungpolitiker aus Ämtern und der Partei aus. Nach dem Landesvorstand der Grünen Jugend von Nordrhein-Westfalen gestern hat heute auch die Führung in Schleswig-Holstein den Austritt angekündigt. Vergangene Woche hatte bereits der Bundesvorstand der Grünen-Nachwuchs-Organisation diesen Schritt erklärt. Die Landesvorstände in Düsseldorf und Kiel begründen ihre Entscheidung damit, dass die Grünen zuviele Kompromisse und zu wenig linke Politik gemacht hätten. Sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Schleswig-Holstein regieren die Grünen mit der CDU.

