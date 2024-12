Weihnachtspostfiliale Himmelpfort erhält 290.000 Wunschzettel

Himmelpfort: In Deutschlands größter Weihnachtspostfiliale sind in diesem Jahr gut 290.000 Wunschzettel eingegangen. Darunter waren Kinderbriefe aus 59 Ländern, wie die Deutsche Post mitteilte. Die meisten ausländischen Briefe, die im brandenburgischen Himmelpfort einigingen, kamen aus China, Polen, Tschechien und Mexiko. In ihren Briefen adressierten Kinder Wünsche wie etwa Spielsachen oder Tablets. Viele Kinder haben aber auch nicht-materielle Dinge auf ihrem Wunschzettel, wie etwa Frieden auf der Welt, Gesundheit für Eltern, Oma und Opa oder Weiße Weihnachten.

