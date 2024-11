Wegen LKW-Fahrer-Mangels drohen Lieferengpässe vor Weihnachten

Berlin: Wegen des Mangels an LKW-Fahrern drohen in Deutschland vor Weihnachten Lieferengpässe. Laut Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik Entsorgung fehlen bundesweit 100.000 Fahrer. Verbandspräsident Engelhardt warnte, man müsse aufpassen, dass man keine britischen Verhältnisse bekomme. Dort gab es wegen Corona und wegen des Brexits teils leere Supermarktregale. Jedes Jahr verliere die Branche 15.000 Fahrer, etwa 30.000 gehen demnach in Rente, aber nur etwa 15.000 Berufsanfänger rücken nach. Die Politik ist laut Engelhardt mitverantwortlich für die Situation. Man zahle 84 Prozent mehr Maut als noch vor einem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 09:00 Uhr