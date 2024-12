WDR-Recherche zeigt Betrugsmasche beim Deutschlandticket

Berlin: Das Deutschlandticket ist in mehreren tausend Fällen das Ziel von Betrügern geworden. Nach Recherchen des WDR gab es seit der Einführung mindestens 10.000 Fälle allein in Nordrhein-Westfalen. Die Betrüger bieten die Tickets über Webseiten oder in Telegram-Gruppen günstiger an als die regulären 49 Euro. Mit IBAN-Daten von ahnungslosen Dritten werden dann digitale Deutschlandtickets bei den Verkehrsbetrieben gekauft. Das Geld dafür wird per SEPA-Lastschriftverfahren vom Konto der Opfer abgebucht. Bei dieser Bezahlart müssen Kontoinhaber nicht sofort zustimmen, wodurch der Betrug oft auch unbemerkt bleibt.

