Warnstreiks in Logistikbranche angelaufen

Aschheim: Seit dem Abend gibt es in Bayern in der Speditions- und Logistikbranche wieder Warnstreiks. Die Verhandlungen hätten auch in der dritten Runde in Aschheim bei München zu keinem Ergebnis geführt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die Streiks betreffen unter anderem einzelne Standorte von Paketdiensten wie UPS, Hermes und DPD. Die Streikdauer bewegt sich laut Verdi zwischen "mindestens einer Schicht und höchstens zwei Tagen". Den Anfang machte UPS in Nürnberg, wo bis heute Abend gestreikt wird. DHL ist nicht betroffen, dort gilt ein anderer Tarifvertrag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2024 01:00 Uhr