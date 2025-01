Warnstreik der Post trifft heute vor allem den ländlichen Raum

Berlin: Auch heute dürften wieder viele Menschen vergeblich auf Briefe und Pakete warten, diesmal vor allem in den ländlichen Regionen. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi den zweiten Tag in Folge Zusteller zu einem Warnstreik aufgerufen. In Bayern legen rund 1.000 Beschäftigte aus insgesamt 49 Betriebsstellen die Arbeit nieder. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn und zusätzliche Urlaubstage. Laut Post ist der Spielraum für Lohnerhöhungen aber sehr gering, weil die Briefmengen im Digitalzeitalter schrumpfen und der Investitionsbedarf groß ist. Die Dritte Verhandlungsrunde beginnt am 12. Februar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 08:00 Uhr