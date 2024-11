Waldverlust im brasilianischen Regenwald geht zurück

Brasilia: Im brasilianischen Amazonasgebiet werden offenbar weniger Bäume abgeholzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Waldverlust um gut 30 Prozent zurückgegangen. Wie die Regierung in Brasilia bekanntgab, wurde in zwölf Monaten eine Fläche von fast 6.300 Quadratkilometern zerstört; das ist der niedrigste Stand seit neun Jahren. Diese Zahlen wurden im Zeitraum vom 1. August des vergangenen Jahres bis zum 30. Juli erfasst. In den letzten Monaten hat die Zerstörung des Regenwaldes wieder zugenommen; wegen mehrerer Waldbrände verbrannte eine Fläche, die größer als die Schweiz sein soll.

