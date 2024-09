Waldbrandlage am Brocken entspannt sich weiter

Wernigerode: Die Waldbrandlage am Brocken hat sich nach dem Regen in der Nacht offenbar weiter entspannt. Am Vormittag gehen Einsatzkräfte in das Gelände, um sich einen Überblick zu verschaffen. Wie der Leiter des Krisenstabes, Kramer, sagte, will man prüfen, welchen Effekt der Regen hatte. Darüber hinaus solle es nur noch wenige Patrouillenfahrten geben, um mögliche Glutnester zu suchen. Das ganze Wochenende über hatten Einsatzkräfte den Waldbrand aus der Luft und am Boden bekämpft. Das Feuer war am Freitag am Königsberg ausgebrochen, einer Nebenkuppe des Brockens, und hatte sich auf einer Länge von einem Kilometer ausgebreitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2024 09:15 Uhr