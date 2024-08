Waldbrand rückt näher auf griechische Hauptstadt Athen zu

Athen: Die Waldbrände in Griechenland weiten sich immer mehr aus. TV-Berichten zufolge rückt eine 30 Kilometer breite und bis zu 25 Meter hohe Feuerwand auf Athen zu. Mehr als 670 Feuerwehrleute sind mit 183 Löschfahrzeugen sowie 32 Flugzeugen und Hubschraubern im Einsatz. In Chalandri, am nordöstlichen Stadtrand von Athen, wurden die Bewohner mehrerer Viertel aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Am Morgen waren bereits fünf Ortschaften sowie zwei Krankenhäuser in Penteli rund 15 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt geräumt worden. Neun weitere Orte wurden bereits gestern evakuiert, darunter die historische Stadt Marathon. Der dortige Bürgermeister sprach von einer Katastrophe biblischen Ausmaßes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 16:00 Uhr