Waldbrand am Brocken breitet sich aus

Wernigerode: Am Brocken im Nationalpark Harz kämpfen rund 150 Feuerwehrleute gegen einen heftigen Waldbrand. Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren auch Flugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Die Löscharbeiten seien schwierig und die Lage ernst, hieß es am Abend vom Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt. Das Feuer breite sich ungehindert aus. Einige Feuerwehrkräfte mussten sich zurückziehen, weil einzelne Schutzstreifen vom Feuer übersprungen wurden. Am Nachmittag waren 500 Menschen von dem Berg aus mit Bussen in Sicherheit gebracht worden. Für heute ist eine Brandbekämpfung aus der Luft mit sieben Hubschraubern und vier Flugzeugen geplant. Anfang September 2022 hatte es im Nationalpark Harz einen besonders großen Waldbrand gegeben, damals rief der Landkreis Harz den Katastrophenfall aus. Es waren über Tage hunderte Brandbekämpfer im Einsatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2024 03:00 Uhr