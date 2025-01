Waldbrände um Los Angeles fordern mindestens elf Tote

Los Angeles: Die Waldbrände in Kalifornien haben bisher mindestens elf Todesopfer gefordert. Wie die gerichtsmedizinische Behörde bekanntgab, könne die Zahl sich aber weiter erhöhen, sobald Emittler die teils verwüsteten Gebiete erreichen können. Insgesamt hat sich die Lage etwas entspannt, die Löscharbeiten kamen dank nachlassener Winde voran. Jedoch erwartet der US-Katastrophenschutz spätestens zu Wochenbeginn wieder auffrischende Böen. Mehr als 12.000 Gebäude sind nach Angaben der Brandschutzbehörde zerstört oder beschädigt. Rund 58.000 weitere sind gefährdet. Die Leiterein der Feuerwehr in Los Angeles, Crowley, macht der Stadtverwaltung derweil schwere Vorwürfe. Die Kürzung der Haushaltsmittel für die Feuerwehr erschwere die Bekämpfung der Brände, beklagte sie bei CNN. So sei die Zahl der Einsätze seit 2010 um 55 Prozent gesteigen, die Zahl der Feuerwehrleute aber gesunken.

