Waldbrände in Kalifornien sind noch nicht unter Kontrolle

Los Angeles: In den Waldbrandgebieten in und um die kalifornische Küstenmetropole sind die größten Feuer nach wie vor nicht unter Kontrolle. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben. Die Behörden befürchten, dass in den zerstörten Häusern weitere Opfer sind. Die Brände haben schätzungsweise einen Schaden von umgerechnet 145 Milliarden Euro verursacht. Präsident Biden hat die Brände in Kalifornien als die größten und verheerendsten in der Geschichte des Bundesstaates bezeichnet.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 10.01.2025 19:00 Uhr