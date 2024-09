Wahlleiter korrigiert Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen

Dresden: Nach der Landtagswahl in Sachsen hat die zuständige Landeswahlleitung das vorläufige Endergebnis vom Abend korrigiert. Die beiden stärksten Kräfte, CDU und AfD, erhalten jeweils einen Sitz weniger als zunächst angegeben. SPD und Grüne hingegen bekommen beide ein weiteres Mandat. Grund für die Änderung ist laut Landeswahlleiter ein Softwarefehler, in dessen Folge eine falsche Sitzzuteilung veröffentlicht worden sei. Durch die Neuberechnung verliert die AfD auch die Sperrminorität in Sachsen. Damit hätte sie bestimmte Landesgesetze, die mit einer Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten entschieden werden müssen, blockieren können. In Sachsen dürften die Koalitionsverhandlungen dennoch schwierig werden. Der amtierende Regierungschef Kretschmer von der CDU ist auf eine Zusammenarbeit mit dem BSW und der SPD angewiesen. In Thüringen ist die AfD stärkste Kraft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 14:00 Uhr