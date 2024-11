Wagenknecht und Chrupalla zu Spitzenkandidaten ihrer Parteien nominiert

Bochum: BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht geht als Spitzenkandidatin des nordrhein-westfälischen Landesverbands ihrer Partei in den Bundestagswahlkampf. Die Politikerin wurde bei einer Mitgliederversammlung in Bochum mit 99 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Platz eins der NRW-Landesliste gewählt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht tritt nicht mit Direktkandidaten an, sondern setzt auf eine Zweitstimmenkampagne. - Die sächsische AfD zieht mit Tino Chrupalla an der Spitze in den Wahlkampf zur Bundestagswahl. Der 49-Jährige wurde beim Parteitag in Löbau auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Chrupalla ist zugleich AfD-Bundesvorsitzender.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 15:00 Uhr