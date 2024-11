Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah ist in Kraft

Jerusalem: Zwischen Israel und der islamistischen Hisbollah-Terror-Miliz gilt seit dem frühen Morgen eine Waffenruhe. Israels Regierungschef Netanjahu sagte, wie lange sie dauere, hänge davon ab, was im Libanon geschieht. Die auf zwei Monate angesetzte Feuerpause war von den USA und Frankreich vermittelt worden. In dieser Zeit sollen rund 300.000 Libanesen sowie 70.000 Israelis in ihre Heimatorte zurückkehren können. Kurz nach Inkrafttreten der Waffenruhe waren im Raum Beirut Freudenschüsse zu hören. Die ersten aus dem Süden des Landes geflohenen Menschen machten sich in Autos auf den Weg zurück in Dörfer, wo keine israelischen Truppen stationiert sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 09:00 Uhr