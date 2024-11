Waffenruhe im Südlibanon hält bislang

Beirut: Im Libanon und im Norden Israels schweigen die Waffen. Seit dem frühen Morgen gilt eine Feuerpause. Die Hisbollah-Miliz und die israelische Armee halten sich bislang daran. Teil des Abkommens ist, dass sich beide Seiten aus dem Südlibanon zurückziehen. Stattdessen sollen dort Soldaten der libanesischen Armee stationiert werden. Kurz nachdem die Waffenruhe in Kraft getreten war, versuchten tausende Geflüchtete in ihre Häuser in dem Gebiet zurückzukehren. Die radikalislamische Hamas signalisierte unterdessen ihre Bereitschaft für eine Waffenruhe auch im Gazastreifen. Ein Mitglied des Hamas-Politbüros sagte der Nachrichtenagentur AFP, man sei auch zu einer Vereinbarung über einen Gefangenenaustausch mit Israel bereit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 12:00 Uhr