Waffenruhe im Gazastreifen tritt morgen früh in Kraft

Doha: Im Gazastreifen tritt laut dem Vermittler Katar morgen früh 7.30 Uhr unserer Zeit eine sechswöchige Waffenruhe in Kraft. Das hat der Sprecher des katarischen Außenministeriums, al-Ansari, bekanntgegeben. Die Einigung zwischen Israel und die Hamas sieht vor, dass zunächst 33 israelische Geiseln freikommen und im Gegenzug etwa 740 palästinensische Häftlinge. Die israelische Armee soll sich aus dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens zurückziehen. Geflüchtete dürfen aus dem Süden des Küstengebietes in den Norden zurückkehren - unter internationaler Aufsicht. Außerdem sollen deutlich mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert werden. Auch dafür wird der Grenzübergang bei Rafah wieder geöffnet. Während des Waffenstillstands sind Verhandlungen für eine längerfristige Lösung vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 10:00 Uhr