VW will mindestens drei Werke schließen

Wolfsburg: Beim Volkswagen-Konzern werden die Pläne für einen massiven Stellenabbau konkret. Nach Angaben des Betriebsrats will der VW-Vorstand mindestens drei Werke in Deutschland schließen und zehntausende Arbeitsplätze abbauen. Darüber habe der Konzern die Arbeitnehmervertreter informiert. Demnach sollen auch die verbleibenden VW-Standorte schrumpfen. Als besonders gefährdet gilt das Werk in Osnabrück, das kürzlich einen Auftrag von Porsche verloren hat. Laut Betriebsrat sind auch betriebsbedingte Kündigungen geplant. Wörtlich sagte die Vorsitzende Cavallo: "Kein Werk ist sicher." Im September hatte VW die seit mehr als 30 Jahren geltende Beschäftigungssicherung gekündigt. Sie läuft Mitte 2025 aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 12:00 Uhr