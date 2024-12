VW-Konzern besteht auf deutlichen Einsparungen

Wolfsburg: Vor Beginn der vierten Tarifrunde hat VW den Sparkurs des Autokonzerns bekräftigt. Verhandlungsführer Meiswinkel sagte, um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauche VW kurzfristig umsetzbare und nachhaltige Kostenentlastungen. Das von der IG Metall vorgelegte Sparkonzept werde zwar begrüßt; für eine nachhaltige Lösung reichten die Vorschläge der Gewerkschaft aber nicht aus. Die IG Metall hatte angeboten, eine mögliche Lohnerhöhung vorerst nicht auszuzahlen, sondern in einen Zukunftsfonds einzubringen. Dem Konzern stellte die Gewerkschaft dabei eine Kostenentlastung von 1,5 Milliarden Euro in Aussicht. Im Gegenzug sollte VW auf Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Begleitet wird die heutige Tarifrunde von Warnstreiks in neun von zehn deutschen VW-Werken.

