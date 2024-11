VW-Chef Schäfer hält an Werksschließungen fest

Berlin: Der Chef des Automobilkonzerns VW, Schäfer, hält an den Plänen für Werksschließungen in Deutschland fest. Der Welt am Sonntag sagte er, man müsse die Kapazitäten verringern und an die neuen Realitäten anpassen. Er sehe es aktuell nicht, auf eine Werksschließung zu verzichten, so Schäfer. Er bekräftigte außerdem die Pläne des Konzerns, Stellen abzubauen. Die demographische Kurve, Altersteilzeit und Aufhebungsangebote werden seiner Aussage zufolge nicht reichen. Gleichzeitig stimmte er den Vorschlägen der Gewerkschaft IG Metall zu, Gehälter im Management zu kürzen, um Kosten zu sparen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2024 01:00 Uhr