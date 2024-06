Von Dobschütz wird neuer Landrat von Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Neustadt an der Aisch: Christian von Dobschütz wird neuer Landrat des Landkreises Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Der CSU-Politiker holte in der Stichwahl gut 52 Prozent der Stimmen und setzte sich damit knapp gegen Birgit Kreß von den Freien Wählern durch. Von Dobschütz ist bisher Bürgermeister der Gemeinde Diespeck und tritt sein neues Amt am nächsten Montag an. Er folgt auf den bisherigen Landrat Helmut Weiß von der CSU, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Außerdem wurde gestern in Osterhofen im Landkreis Deggendorf ein neuer Bürgermeister gewählt. Es gewann der SPD-Kandidat Thomas Etschmann mit fast 65 Prozent der Stimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 06:00 Uhr