Von der Leyen will mit "allen pro-europäischen" Parteien zusammenarbeiten

Straßburg: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat für ihre zweite Amtszeit versprochen, mit allen demokratischen, pro-europäischen Kräften im Europaparlament zusammenzuarbeiten. Das bekräftigte die CDU-Politikerin in ihrer Rede vor den Abgeordneten in Straßburg. Monatelang hatte es Streit gegeben, vor allem aus dem Mitte-links-Lager am italienischen Rechtsaußen-Politiker Raffaele Fitto. Er wird einer der sechs Kommissions-Stellvertreter. Heute Mittag soll das Europaparlament die neue Kommission ins Amt wählen. Von der Leyen warb um Unterstützung für ihr Team und versprach, die schwächelnde europäische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Freiheit und Unabhängigkeit Europas hänge mehr denn je von der wirtschaftlichen Stärke ab, betonte sie mit Blick auf die Konkurrenz aus den USA und China.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 11:00 Uhr