Von der Leyen sagt für Flutgebiete EU-Hilfen zu

Breslau: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Hilfen in Höhe von zehn Milliarden Euro für die von Überschwemmungen betroffenen Länder in Ost- und Mitteleuropa angekündigt. Bei einem Besuch im polnischen Breslau sprach sie von einer ersten Notfallreaktion. Von der Leyen hatte sich in Breslau mit den Regierungschefs von Polen, Tschechien, Österreich und der Slowakei getroffen, die ebenfalls mit starken Überschwemmungen zu kämpfen haben. Seit Freitag kamen dabei mehr als 20 Menschen ums Leben. In Breslau steht der Pegel der Oder derzeit bei rund 6,30 - das sind etwa drei Meter mehr als normalerweise. Es wird erwartet, dass das Wasser noch eine Weile so hoch bleibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 20:00 Uhr