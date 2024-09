Von der Leyen besucht Flutgebiet in Breslau

Breslau: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will sich heute in Polen ein Bild von den Schäden der Überschwemmungen machen. Auf Einladung des polnischen Ministerpräsidenten Tusk reist sie nach Breslau. Dort werden auch der österreichische Kanzler Nehammer sowie die Regierungschefs der Slowakei und Tschechiens erwartet. Gemeinsam soll über das weitere Vorgehen beraten werden. Tagelanger Starkregen hatte in Polen, Österreich und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas für Überschwemmungen gesorgt. In den Hochwassergebieten kamen mehr als 20 Menschen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 07:00 Uhr