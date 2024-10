Viele Jugendliche haben laut Studie Angst vor Krieg in Europa

Berlin: Viele junge Menschen blicken mit großen Sorgen auf das Weltgeschehen. Laut der aktuellen Shell-Jugendstudie haben 80 Prozent der 12- bis 25-Jährigen vor allem Angst vor einem Krieg in Europa. Fast genauso viele fürchten sich vor einer Wirtschaftskrise. An dritter Stelle folgt die Sorge um die Folgen des Klimawandels. Im persönlichen Umfeld der Jugendlichen aber überwiegt der Optimismus. Nur ein Drittel der Befragten äußerte die Angst vor Arbeitslosigkeit - das ist ein historischer Tiefststand. Besonders bemerkenswert: 55 Prozent der Befragten bezeichneten sich als politisch interessiert. Das sind so viele wie schon lange nicht mehr. Befragt wurden junge Leute zwischen 12 und 25 Jahren unter anderem zu Familie, Freunden, politischen Einstellungen und aktuellen Konflikten in der Welt.

