VfB Stuttgart verliert in Belgrad 1:5

Belgrad: Der VfB Stuttgart hat in der Champions-League bei Roter Stern Belgrad mit 1:5 verloren. Der Fußball-Bundesligist musste dabei auf einen Teil seiner Fans verzichten. Laut Medienberichten kam es bereits vor Anpfiff in der serbischen Hauptstadt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen und Festnahmen. Außerdem drehten etliche Anhänger an der Grenze um, wie der VfB bestätigte. Grund waren laut "kicker" unverhältnismäßige Kontrollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 21:00 Uhr