Vespa-Hersteller Piaggio stellt Produktion in Italien ein

Pontedera: Der italienische Traditionshersteller Piaggio schließt sein Werk in der Toskana. Dort hatte das Unternehmen 75 Jahre lang den Kleintransporter auf drei Rädern Ape und den Motorroller Vespa hergestellt. Sie werden künftig nur noch in Indien produziert. Dort sind die Kosten geringer, sowie die Sicherheits- und Umweltvorschriften weniger streng. Der erste Kleintransporter vom Typ Ape lief 1948 in der toskanischen Stadt Pontedera vom Band – nur zwei Jahre, nachdem Piaggio seine ersten Vespa-Roller auf den Markt gebracht hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 18:00 Uhr