Verteidigungsministerium will militärische Reserve stärken

Berlin: Das Verteidigungsministerium will die Bundeswehr auch mit Hilfe von Reservisten stärker aufstellen. Generalleutnant Hoppe sagte der Deutschen Presse Agentur, es liefen entsprechende Planungen. Demnach soll die Reserve - ähnlich wie im Kalten Krieg - so ausgebildet und ausgerüstet werden, dass sie die aktive Truppe im Kampf verstärken oder ersetzen kann. Bis zu 60.000 Reservisten sollen künftig so für feste Aufgaben eingeplant und befähigt werden, so Hoppe. Das nennt man Grundbeorderung. Bislang gibt es aber nur 44.000 grundbeorderte Männer und Frauen. Verteidigungsminister Pistorius hatte gestern beim Tag der Bundeswehr im niedersächsischen Faßberg seine umstrittene Formulierung verteidigt, die Bundeswehr müsse wieder kriegstüchtig werden. Wörtlich sagte er: "Es ist notwendig, auch durch die richtigen Begriffe deutlich zu machen, worum es geht."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 13:00 Uhr