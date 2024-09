Versorgung der Binnenflüchtlinge im Libanon läuft an

Beirut: Nach den israelischen Luftangriffen auf Ziele im Libanon läuft internationale Hilfe zur Versorgung der Bevölkerung an. Frankreichs Außenminister Barrot will heute in die Hauptstadt Beirut reisen, um humanitäre Hilfe anzubieten. Das Welternährungsprogramm verteilt Mahlzeiten und Lebensmittelpakete an Bewohner, die durch die jüngsten Angriffe vertrieben wurden. Nach Angaben des libanesischen Ministerpräsidenten Mikati könnten bis zu einer Million Menschen betroffen sein - das wäre die größte Anzahl an Vertriebenen in der Geschichte des Landes. Die UN gehen von aktuell 200.000 Binnenflüchtlingen im Libanon aus. Im Konflikt mit Israel wirbt Mikati für eine diplomatische Lösung. Es gebe keine andere Wahl, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 15:00 Uhr