Vermögen in Deutschland ist laut Sozialbericht ungleich verteilt

Berlin: Die Vermögen in Deutschland sind weiter ungleich verteilt. Das geht aus dem neuen Sozialbericht über die Lebensverhältnisse hierzulande hervor. Demnach verfügten im Jahr 2021 die obersten zehn Prozent der Haushalte über 56 Prozent des Gesamtvermögens. Im europäischen Vergleich zählt Deutschland laut Statistischem Bundesamt damit zu den "Spitzenreitern in Sachen Ungleichheit." Eine wichtige Rolle spielten dabei Erbschaften und Schenkungen. In dieser Hinsicht hinkt Ostdeutschland immer noch hinterher. Hier war fast jeder Vierte zwischen 60 und 79 Jahren von Armut bedroht.

