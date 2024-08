Vermittler drängen auf Abkommen zwischen Israel und den Hamas-Terroristen

Kairo: Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben Vermittler Israel und die islamistische Hamas aufgerufen, am 15. August in Doha oder Kairo wieder Gespräche aufzunehmen. Es läge ein Rahmenabkommen auf dem Tisch, bei dem nur noch die Einzelheiten der Umsetzung geklärt werden müssen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die in Kairo veröffentlicht wurde. Unterzeichnet wurde sie von US-Präsident Biden, dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi und dem Emir von Katar, al-Thani. Ziel der Vermittler ist es, die israelischen Geiseln freizubekommen und der leidenden Bevölkerung im Gazastreifen zu helfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 02:00 Uhr