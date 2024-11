Vermisstensuche in Katastrophenregion Valencia dauert an

Valencia: Sechs Tage nach den katastrophalen Überschwemmungen suchen Rettungskräfte weiter nach zahlreichen Vermissten. Vor allem in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in einem Vorort von Valencia werden viele weitere Tote befürchtet. Die spanische Regierung hat zusätzliche Soldaten in die Region entsendet. Sie sollen die Einsatzkräfte beim Aufräumen, Verteilen von Lebensmittln sowie beim Schutz vor Plünderern unterstützen. Von heftigen Niederschlägen wird nun die benachbarte Region Katalonien heimgesucht. Am Flughafen in Barcelona mussten bereits zahlreiche Flüge gestrichen werden, Straßen sind gesperrt, Schulen geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 22:00 Uhr