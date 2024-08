Verkehrsverbünde AVV und MVV wollen fusionieren

Augsburg: Der Augsburger Verkehrsverbund AVV soll im größeren Münchner Verkehrsverbund MVV aufgehen - und zwar Ende kommenden Jahres. Das hat der Augsburger Landrat Sailer dem BR bestätigt. Damit entstünde der größte Verkehrsverbund in Bayern und einer der größten in Deutschland, sagte der CSU-Politiker. Bis Mitte Oktober will Sailer vor allem die finanziellen Fragen, auch mit dem Freistaat, geklärt wissen. Vom Landkreis Dillingen als kleinstem Gesellschafter im AVV heißt es allerdings, noch sei über die Fusion nicht beraten worden.

