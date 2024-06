Verfassungsschutz warnt vor Terrorgefahr durch Islamisten

Berlin: Die Bedrohung durch islamistische Terroristen in Deutschland ist aktuell deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Zu diesem Schluss kommt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang. Die Sicherheitsbehörden bearbeiten nach seinen Worten vermehrt entsprechende Hinweise. Als Gründe nannte Haldenwang unter anderem die Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan, aber auch den israelischen Militäreinsatz gegen die Hamas. Deutschland stehe stärker als andere europäische Länder im Fokus von Dschihadisten, weil es neben den USA als einer der wichtigsten Unterstützer Israels gilt, so Haldenwang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 06:00 Uhr