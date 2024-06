Verfassungsschutz warnt vor Gefahren von innen und außen

Berlin: Der deutsche Staat ist immer stärker bedroht - aus dem Inland wie aus dem Ausland. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem jüngsten Bericht. Die Behörde zählte im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Extremisten - die meisten aus dem rechten Spektrum, gefolgt von Linksextremisten und Islamisten. Auch die Zahl jener, die gewaltbereit sind, ist demnach gestiegen. Der Chef des Inlandsgeheimdiensts, Haldenwang, verwies auf schwerwiegende Vorfälle in jüngster Zeit wie etwa das Treffen von Rechten in Potsdam, bei dem es um die Ausweisung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund gegangen sein soll. Eine Herausforderung ist laut Verfassungsschutz auch die Gefahr durch Spionage und Sabotage aus dem Ausland - vor allem durch Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 14:00 Uhr