Verein will Bürgerentscheid gegen Hochhäuser in München erzwingen

München: In der Landeshauptstadt könnte es bald zu einem Bürgerentscheid über neue Hochhäuser kommen. Der Verein "Hochhausstop - München den Menschen" hat nach eigenen Angaben genug Unterschriften zusammen, um den Entscheid bei der Stadt anzuregen. Die Initiatoren wollen damit unter anderem ein Bauvorhaben an der Paketposthalle stoppen. Dort soll ein 155 Meter hohes Gebäude mit Gewerbe-, Büro- und Wohnräumen entstehen. Inoffiziell gelten in München die Türme der Frauenkirche mit ihren fast 100 Metern Höhe als Richtwert, der nicht überschritten werden soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2025 09:30 Uhr