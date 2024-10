Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Göppingen auf der Flucht

Göppingen: Bei Schüssen in einer Bar in der Stadt auf der Schwäbischen Alb ist ein 29-Jähriger getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden zwei weitere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter floh den Angaben zufolge zu Fuß in Richtung Bahnhof, nach ihm wird gefahndet. Auf eine Gefahr für die Bevölkerung durch den Flüchtigen gebe es derzeit keine Hinweise, hieß es. Die Hintergründe der Tat in Göppingen sind noch unklar, die Polizei prüft in ihren Ermittlungen, ob es einen Zusammenhang mit Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden im Großraum Stuttgart gibt.

