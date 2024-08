Verbraucherzentrale want vor unseriösen Angeoten im Vorfeld der Wiesn

München: Angesichts des bevorstehenden Oktoberfestes warnt die Verbraucherzentrale Bayern vor unseriösen Angeboten im Internet: Wer sich übers Internet einen Tisch in einem Festzelt reserviert, geht das Risiko ein, mehr zu bezahlen. Zudem könne man nicht sicher sein, wirklich ins Zelt gelassen zu werden. Der Verband weist darauf hin, dass viele Wiesnwirte Reservierungen nicht akzeptieren, die nicht direkt bei ihnen vorgenommen wurden. Da könne es also sein, dass man am Eingang abgewiesen wird. Die diesjährige Wiesn beginnt am 21. September und dauert bis zum 6. Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 11:00 Uhr