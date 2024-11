Verbraucherschützer verklagen Kosmetikfirma von Torwart Neuer

München: Verbraucherschützer verklagen eine Kosmetikfirma an der Ex-Nationaltorwart Manuel Neuer beteiligt ist. Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft dem Unternehmen irreführende Werbung vor. Das bestätigte eine Sprecherin in der Welt am Sonntag. Die Produkte würden damit beworben, sie seien klimaneutral und bestünden lediglich aus natürlichen Inhaltsstoffen. Das ist nach Ansicht der Verbraucherschützer irreführend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2024 02:00 Uhr