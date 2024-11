Verbraucherpreise in Deutschland und Bayern ziehen weiter an

Wiesbaden: Das Leben hierzulande hat sich im November nochmals stärker verteuert. Mit 2,2 Prozent hat die jährliche Inflationsrate in Deutschland erstmals seit Juli wieder die Zwei-Prozent-Marke überschritten. In Bayern stieg sie sogar auf 2,6 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt aufgrund vorläufiger Berechnungen mitgeteilt hat, bleiben Lebensmittel und Dienstleistungen die größten Preistreiber. Überdurchschnittlich teurer wurde Butter, die teilweise über 40 Prozent mehr als vor einem Jahr gekostet hat. Dienstleistungen wie Gaststättenbesuche, Pauschalreisen oder Autoreparaturen haben sich nochmal um vier Prozent verteuert. Der Aufwärtstrend bei der jährlichen Teuerungsrate wird nach Einschätzung von Volkswirten in den nächsten Monaten anhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 15:00 Uhr