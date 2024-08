Venedig begrenzt Touristengruppen auf maximal 25 Personen

Venedig: In der bei Touristen besonders beliebte Lagunenstadt gilt ab heute eine Begrenzung von Reisegruppen. Das heißt, von Reiseführern geleitete Besuchergruppen dürfen nicht mehr als 25 Personen umfassen. Auch die Verwendung von Lautsprechern ist ab sofort verboten. Ziel der neuen Maßnahmen ist es, die Ruhe der Anwohner zu schützen. Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, muss mit Strafen zwischen 25 Euro und 500 Euro rechnen. Die Regeln gelten für das Stadtzentrum sowie für die Inseln Murano, Burano und Torcello. - Im April hatte Venedig als weltweit erste Stadt testweise eine Gebühr für Tagesbesucher von fünf Euro eingeführt. An insgesamt 29 Tagen mussten sie das Eintrittsgeld bezahlen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2024 11:45 Uhr