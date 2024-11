UV-Strahlung über Europa nimmt zu

Salzgitter: In den vergangenen Jahrzehnten hat die gesundheitsschädliche UV-Strahlung in Mitteleuropa stark zugenommen. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz stieg sie von 1997 bis 2022 beispielsweise in Brüssel um 20 Prozent, in Dortmund um zehn Prozent. Als Hauptgrund für den Anstieg sehen die Wissenschaftler, dass es über Europa immer weniger Wolken gibt. Das wiederum führe zu mehr Sonnenschein und mehr UV-Strahlung, die die Erde erreichen könne.

