USA wollen keine Soldaten in die Ukraine schicken

Paris: Die USA wollen sich nicht an der Initiative von Frankreichs Präsident Macron beteiligen, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, sagte am Rande des Besuchs von Präsident Biden in Paris, der US-Präsident respektiere die Haltung Macrons. Allerdings habe er seit Beginn des Krieges in der Ukraine klargemacht, dass er keine amerikanischen Soldaten dorthin entsenden werde. Sowohl die USA als auch Frankreich machten aber klar, dass sie die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Macron denkt darüber nach, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Mehrere Partner hätten dafür schon ihre Zustimmung gegeben, hieß es dazu aus dem Elysée-Palast.

