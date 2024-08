USA wollen Israel besser vor Vergeltungsschlag schützen

Washington: Die USA verlegen zusätzliche Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in den Nahen Osten. Laut dem Verteidigungsministerium geht es unter anderem um Marine-Kreuzer und Zerstörer, die ballistische Raketen abschießen können. Ziel sei, die US-Streitkräfte sowie Israel besser zu schützen. Anlass für die Verlegung ist ein möglicher Vergeltungsschlag des Irans gegen Israel wegen der Tötung von Hamas-Führer Hanijeh in Teheran. Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" könnte dieser schon in der kommenden Woche erfolgen. Im Iran wurden unterdessen laut einem Medienbericht mehr als zwei Dutzend Personen festgenommen. Darunter befänden sich ranghohe Geheimdienstoffiziere, Militärbeamte und Mitarbeiter des vom Militär betriebenen Gästehauses, in dem Hanijeh untergekommen war, schreibt die "New York Times" und beruft sich auf zwei mit den Ermittlungen vertraute Iraner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 14:00 Uhr